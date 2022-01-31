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Автор Ольга Лебедева

Россия в ООН обвинила Запад в "желании войны на Украине"

Политика

Выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянный представитель России Василий Небензя осудил то, что он назвал военной риторикой Запада в отношении Украины.

Россия в ООН обвинила Запад в "желании войны на Украине"

“Наши западные партнеры говорят о необходимости деэскалации, но в первую очередь сами нагнетают напряженность своей риторикой и провоцируют эскалацию. Разговоры о надвигающейся войне сами по себе провокационны”, - сказал Небензя, обвинив Запад в стремлении разжечь конфликт между Россией и Украиной.

По его словам, очень похоже, что США и их союзники очень хотят военных действий на Украине и ждут, когда это произойдет, «хотят воплотить свои утверждения в реальность».

“Похоже, что наши американские коллеги готовы принести Украину в жертву своим геополитическим интересам”, - сказал дипломат.

Он также отметил, что даже президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад смягчить риторику.

Напомним, в пятницу Зеленский заявил, что в Киеве “не видят большей эскалации, чем это было раньше”, в то время как освещение в прессе и политические заявления выглядели так: “Мы уже находимся в состоянии войны”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы война украина совбез оон василий небензя
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