Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов назвал оскорбительной инициативу зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова о запрете уничтожения конфискованной продукции в России.
По словам Харитонова, Россия — великая аграрная страна, которая может самостоятельно обеспечить своих граждан качественной продукцией.
"Конечно, оскорбительно говорить в слух, чтобы мы конфискованную либо под каким-то другим предлогом отобранную продукцию отдавали россиянам. Мы должны сами производить всё в достатке", — сказал Харитонов в беседе с Радио 1.
Депутат признался, что ему горько слушать о большом количестве необеспеченных россиян, у которых маленькие пенсии и зарплаты.
"Но и пойти на то, чтобы подбирать конфискованное либо выброшенное, наверное, значит перестать себя уважать", — отметил Харитонов.
Он напомнил, что Россия является великой аграрной страной, которая может себя кормить, и призвал поставить задачу обеспечить качественной сельскохозяйственной продукцией всех россиян.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал газете "Известия", что в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесён законопроект о запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления. Нилова поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб, которая в беседе с Pravda. Ru назвала варварством уничтожение элитных санкционных продуктов под "гусеницами бульдозера".
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