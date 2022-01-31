Депутат ГД назвал оскорбительной инициативу о запрете уничтожения "санкционки"

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов назвал оскорбительной инициативу зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова о запрете уничтожения конфискованной продукции в России.

По словам Харитонова, Россия — великая аграрная страна, которая может самостоятельно обеспечить своих граждан качественной продукцией.

"Конечно, оскорбительно говорить в слух, чтобы мы конфискованную либо под каким-то другим предлогом отобранную продукцию отдавали россиянам. Мы должны сами производить всё в достатке", — сказал Харитонов в беседе с Радио 1.

Депутат признался, что ему горько слушать о большом количестве необеспеченных россиян, у которых маленькие пенсии и зарплаты.

"Но и пойти на то, чтобы подбирать конфискованное либо выброшенное, наверное, значит перестать себя уважать", — отметил Харитонов.

Он напомнил, что Россия является великой аграрной страной, которая может себя кормить, и призвал поставить задачу обеспечить качественной сельскохозяйственной продукцией всех россиян.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал газете "Известия", что в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесён законопроект о запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления. Нилова поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб, которая в беседе с Pravda. Ru назвала варварством уничтожение элитных санкционных продуктов под "гусеницами бульдозера".

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