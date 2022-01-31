Захарова напомнила Украине о судьбе Ирака, Сирии и Ливии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины должны помнить о судьбе Ирака, Сирии, Ливии и других стран, когда слушают американских политиков.

По словам Захаровой, США "цинично и хамски" вторгаются в другие страны, "ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос". Она призвала Киев понять, что Украина станет не соучастником этого "запредельного уродства", а его жертвой

"В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин "сопутствующий ущерб", — написала Захарова в своем Telegram.

Она напомнила о воспоминаниях экс-генерала армии сухопутных войск США Уэсли Кларка, который командовал Генштабом союзных стран Европы в 1997–2000 годах. В 2007 году он рассказал, что после 11 сентября в Пентагоне был разработан план нападения на семь государств: Ирак, Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и Иран. В тот момент Кларк понял, что задача американской армии — не предотвращать конфликты, а разжигать их, отметила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что в основе дипломатии Украины лежат принципы "финансовой пирамиды".

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