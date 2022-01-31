Организация "Белые каски", судя по разведданным, собирается отработать на Донбассе свой "сирийский кейс". От британо-турецкого альянса ничего хорошего ждать не стоит. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист, автор проекта WarGonzo Семен Пегов.
Он напомнил о постановочных документальных фильмах и специальных репортажах о "применении" химического оружия в Сирии.
По мнению журналиста, аналогичные сценарии британский офис "белых касок" готовит и для донбасских регионов России.
"Зная их циничный опыт, реализованный на Ближнем Востоке, от этого кейса ждать чего-то адекватного не приходится. Донбассу нужно быть настороже", — предупредил Пегов.
Ранее российские, иранские и подконтрольные Башару Асаду СМИ заявляли о множественных фактах фальсификаций свидетельств бомбёжек и химических атак мирного населения в Сирии. Также "Белые каски" обвиняются в содействии террористическим организациям.
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