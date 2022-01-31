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Автор Николай Ткаченко

Политолог объяснил, почему нельзя ни в чём доверять Великобритании

Политика

Британцы высокомерны по своей природе и думают, что они "короли мира". Такое мнение высказал российский политолог Валерий Коровин.

Политолог объяснил, почему нельзя ни в чём доверять Великобритании

Аналитик назвал Великобританию "онтологическим злом", направленным против России и русских, комментируя заявление главы британского МИД Лиз Трасс изданию "Свободная пресса".

Ранее глава министр иностранных дел Британии заявила в интервью на телеканале Sky News, что Великобритания разрабатывает законопроект по ограничительным мерам против любых организаций и лиц из России.

Валерий Коровин призвал быть максимально осторожным с Британией. Так как всё, что делается со стороны этого государства — исключительно злонамеренно, считает он. По мнению эксперта, из-за этого с Британией нельзя заключать никакие союзы: ни временные, ни, тем более, долгосрочные, нельзя строить и партнёрские отношения или вести нормальный диалог.

"Британцы ненавидят Россию и русских в самой своей сущности. Это, так сказать, отправная точка, из которой следует всё остальное", — высказал свою точку зрения политолог.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы россия лондон великобритания валерий коровин
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