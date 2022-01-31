Депутат Бессараб оценила идею запретить уничтожение "санкционки" в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб оценила для Pravda.Ru предложение заместителя председателя фракции ЛДПР Ярослава Нилова запретить уничтожение санкционных продуктов в России.

"Мне всегда казалось варварством, когда гусеницами бульдозера уничтожают элитные санкционные продукты. Понятно, что они контрабандно попали на территорию России. Понятно, что достаточно сложно урегулировать вопрос о том, как передать их малоимущим, в детские приюты или ветеранским общественным организациям. Понятно, что продавать их на территории РФ нельзя. Но вместе с тем урегулировать этот вопрос крайне необходимо", — сказала Бессараб.

Депутат напомнила, что в некоторых уголках планеты люди до сих пор гибнут от голода, и на этом фоне уничтожение санкционной продукции в РФ выглядит как варварство.

"Это варварство, когда на отдельных континентах нашей планеты люди голодают и умирают от голода, а у нас элитные санкционные продукты закатывают в асфальт, в грязь. На мой взгляд, это неправильно. Конечно, сложно провести анализы в соответствие Санэпиднадзору. Но это нужно сделать. Потому что это вызывает огромное непонимание, когда хорошие качественные продукты гибнут под гусеницами бульдозеров и тракторов", — подчеркнула собеседница издания.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал в беседе с газетой "Известия", что в ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесён законопроект о запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления.

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