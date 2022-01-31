"Вот тебе и центр российской эмиграции": Гудкова-младшего не пустили в Грузию

Российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию. По его словам, это было "политическое решение". Правда, сам Гудков-младший не понял, почему его депортировали.

"Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моём визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", — отметил сам Дмитрий Гудков.

"Центром российской эмиграции" Грузию Гудков назвал по той причине, что в эту страну перебрались некоторые деятели российской несистемной оппозиции.

Дмитрий Гудков покинул Россию летом прошлого года, он уехал в Болгарию. Он и его тётя Ирина Ермилова проходят подозреваемыми по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ).

На прошлой неделе Дмитрий Гудков сообщил, что получил уведомление о том, что ему запрещено покидать Россию.

Некоторое время назад Гудков-младший развернул кампанию за право российских граждан прививаться иностранными вакцинами от коронавируса. Впрочем, каких-либо практических результатов эта кампания не имела.