EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

"Вот тебе и центр российской эмиграции": Гудкова-младшего не пустили в Грузию

Политика

Российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию. По его словам, это было "политическое решение". Правда, сам Гудков-младший не понял, почему его депортировали.

"Вот тебе и центр российской эмиграции": Гудкова-младшего не пустили в Грузию

"Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моём визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", — отметил сам Дмитрий Гудков.

"Центром российской эмиграции" Грузию Гудков назвал по той причине, что в эту страну перебрались некоторые деятели российской несистемной оппозиции.

Дмитрий Гудков покинул Россию летом прошлого года, он уехал в Болгарию. Он и его тётя Ирина Ермилова проходят подозреваемыми по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ).

На прошлой неделе Дмитрий Гудков сообщил, что получил уведомление о том, что ему запрещено покидать Россию.

Некоторое время назад Гудков-младший развернул кампанию за право российских граждан прививаться иностранными вакцинами от коронавируса. Впрочем, каких-либо практических результатов эта кампания не имела.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий гудков
Новости
Врач предупредил о риске полной потери голоса от "омикрона"
Глава СПЧ о законопроекте о пытках: наказывать надо и тех, кто организует их
"Вот тебе и центр российской эмиграции": Гудкова-младшего не пустили в Грузию
Политолог оценил идею ужесточения требований к партиям в России
Сатановский назвал "идиотским" предложение Британии изъять имущество олигархов
Киберэксперт заявил о появлении крипторублей в 2022 году
Анне Вески поделилась рецептом счастливой семейной жизни
Уголовное дело завели после гибели солдата от пули в Подмосковье
Сенатор Цеков отреагировал на новые "санкции" против России
Вирусолог рассказал, кто может переболеть "омикроном" бессимптомно
Последние материалы
Врач предупредил о риске полной потери голоса от "омикрона"
Глава СПЧ о законопроекте о пытках: наказывать надо и тех, кто организует их
"Вот тебе и центр российской эмиграции": Гудкова-младшего не пустили в Грузию
Политолог оценил идею ужесточения требований к партиям в России
Сатановский назвал "идиотским" предложение Британии изъять имущество олигархов
Киберэксперт заявил о появлении крипторублей в 2022 году
Анне Вески поделилась рецептом счастливой семейной жизни
Уголовное дело завели после гибели солдата от пули в Подмосковье
Сенатор Цеков отреагировал на новые "санкции" против России
Эксперты: у Азербайджана нет лишнего газа для поставок в Европу
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Ирина Гусакова Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом Ирина Гусакова Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Политика. Новости и аналитика
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников