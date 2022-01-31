Политолог оценил идею ужесточения требований к партиям в России

Политолог Павел Данилин негативно оценил идею об ужесточении требований к партиям. С предложением ранее высупил директор Института исследования проблем политики Антон Орлов.

Совету Федерации предложени повысить минимальное количество членов партии до 5 тысяч человек. Сейчас достаточно 500 участников, чтобы пройти регистрацию.

По словам Данилина, в России подобное уже проходили, что привело к деполитизации населения.

"Это снижение конкуренции, это снижение качества предложения для избирателя", — приводит RT слова Данилина.

По мнению инициаторов изменений в законодательство, маленькие партии не имеют возможности нормально функционировать и принимать участие в выборных кампаниях. Ужесточение требований должно помочь партиям развиваться.