Политолог Павел Данилин негативно оценил идею об ужесточении требований к партиям. С предложением ранее высупил директор Института исследования проблем политики Антон Орлов.
Совету Федерации предложени повысить минимальное количество членов партии до 5 тысяч человек. Сейчас достаточно 500 участников, чтобы пройти регистрацию.
По словам Данилина, в России подобное уже проходили, что привело к деполитизации населения.
"Это снижение конкуренции, это снижение качества предложения для избирателя", — приводит RT слова Данилина.
По мнению инициаторов изменений в законодательство, маленькие партии не имеют возможности нормально функционировать и принимать участие в выборных кампаниях. Ужесточение требований должно помочь партиям развиваться.
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