Мария Захарова напомнила Лиз Трасс о списке российских коррупционеров к выдаче

Глава МИД Британии Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" конфискацией собственности. Дипломат, отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы". На идею Трасс уже дала ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Причём, как всегда, со свойственной ей иронией.

"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!" — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат также посоветовала Трасс довести свою мысль до реализации, пообещав, что в этом случае она сможет претендовать на получение знака "За взаимодействие".

"Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", — напомнила официальный представитель МИД РФ.

Россияне также поддержали идею Захаровой о награждении британского министра. В комментариях подписчики канала выразили своё отношение к этому. Ниже несколько интересных высказываний:

"Ей орден за это можно выдать!" "Если у российских коррупционеров есть собственность за рубежом — то не жалко. А если нет — то не страшно". "Что и в Лондоне будет своя рука Москвы?" "Кроме шуток, у нас имеется подушка безопасности на случай применения всех адовых санкций, которыми саксы угрожают? Серьёзный вопрос. Наша экономика выдержит?" "В кои-то веки я тоже согласен с этой английской леди. И пожестче! Пожестче!!! До трусов и крестика (у кого он имеется)". "Наш человек в Лондоне! А то — столько лет впустую пытались, а тут — на тебе подарочек!" "Доброго дня всем. Миссис Трас грамоту за содействие МВД и налоговой службе РФ". "А ведь Владимир Владимирович давно предупреждал беглых олигархов, что этим закончится, и предлагал налоговую амнистию, если они вернут средства в Россию. Те, кто услышал его призыв, горя не знают, кто не услышал — "получите и распишитесь", причём не от России, а от британцев". (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.