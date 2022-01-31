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Автор Николай Ткаченко

Политолог оценил идею Британии об изъятии имущества российских "олигархов"

Политика

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает конфискации собственности российских "олигархов". Законопроект об этом может быть рассмотрен британским парламентом уже сегодня. Насколько вероятно, что он будет принят? Своё мнение по этому вопросу высказал политолог Илья Гращенков.

Политолог оценил идею Британии об изъятии имущества российских "олигархов"

Он напомнил, что изымать недвижимость россиян в ЕС готовятся уже давно, но пока безуспешно. Даже внутри европейского и британского истеблишмента согласия на этот счёт нет, отметил эксперт. И здесь есть две причины.

"Во-первых, под экспроприацию полагается попасть только тем, кто ведет двойную игру, то есть тем самым нужно разделить наших лондонцев на "правильных" и "неправильных".

Во-вторых, это денежные потоки, инвестиции и, как ни крути — влияние на российские элиты", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Он считает, что если и будут что-то изымать, то в последнюю очередь, хотя и этот сценарий все таки прорабатывается западными юристами.

Политолог добавил, что сейчас, согласно приказу о необходимости декларирования источника происхождения средств, должны быть установлены следующие обстоятельства: вынесен приказ, о "подозрительных" активах; должно быть установлено, что имущество стоит дороже 50 тысяч; у ответчика недостаточно доходов для приобретения собственности; должно быть установлено, что ответчик связан с "серьёзной преступностью". А шансов доказать это в суде немного, считает эксперт.

"При этом факт владения активами через офшорные компании ничего не доказывает и не является сам по себе предосудительным. В итоге без формальных доказательств для английского суда, все угрозы остаются пустыми. Учитывая возможность наших богачей нанять лучших адвокатов, ждать их проигрыша в суде — гиблое дело", — заключил политолог.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми высказал мнение, что закон о конфискации имущества олигархов был бы лучшим подарком Лондона России за всю историю отношений.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия лондон яков кедми илья гращенков великобритания
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