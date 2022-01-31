Политолог Сосновский: Брюссель фактически дал гарантии безопасности Москве

Североатлантический альянс явно исключил военное развёртывание на территории Украины в случае российского вторжения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье о том, что у НАТО "нет планов по развертыванию боевых сил на Украине".

Его слова прокомментировал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.

"Де-факто — это заявление является формой гарантии Безопасности, данной Брюсселем Москве. И лицо сохранили, и гарантии в виде слов генсека НАТО дали. Маловато, однако", — написал эксперт.

Однако подписчики канала не поверили Столтенбергу. В комментариях они даже напомнили о горьком опыте первого и последнего президента СССР:

"Только мы их словам не верим! В Библии написано: "Глупый верит всякому слову, благоразумный внимателен к путям своим". Слава Богу, он дает нашему президенту благоразумие, ставить под сомнение всякое сказанное слово западными "партнерами". Научены горьким опытом Горбачёва которого развели, как мальчишку", — заметила Татьяна. "Пустозвон, когда он уже уйдет и закроет за собой калитку (рот), — добавил Стеша. "Такой же ни о чём, как Зе, только в НАТО. Его словам и обещаниям грош цена", — поддержала Птичка. "Их словам доверять??? И бумажка с подписями всего ЕС и НАТО и всего госдепа США никаких гарантий не дает, как не давала никогда и никому!" — пояснила Liudmila N. "Переобуется на раз-два, грош цена этой болтовне", — согласился Котангенс. "Слова к делу не пришьёшь, пусть пишут на бумаге и подписывают должностные лица. На словах уже не один раз говорилось, от всего потом отказываются. Хотя и бумаги им не указ, вранье — это их второе имя", — констатировала Natalk Natalk. "Москва слезам и словам уже не верит! Учтите это, европейские балаболки!" — напомнил Yuri. "Оружие поставили Украине, и дальше последовали гарантии. Как говорится, знаем, плавали!" — заключил 73669. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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