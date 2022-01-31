EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Американский политолог: офицеры разведки советской закалки образумили Зеленского

Политика

Американский политолог Дмитрий Саймс уверен, что "поджечь Украину" выдумкой о российском вторжении США не смогли из-за "неожиданного фактора" — "советских офицеров в украинской разведке".

Американский политолог: офицеры разведки советской закалки образумили Зеленского

Об этом он заявил в эфире авторской программы Владимира Соловьёва.

Заявление прозвучало в ходе обсуждения неожиданного выступления президента Украины, который "явно старался" снизить градус напряжённости вокруг своей страны.

Саймс назвал два фактора, которые могли спровоцировать резкий разворот Владимира Зеленского:

  • экономическое положение Украины, которое рушится из-за раздуваемой Западом истерии по поводу "вторжения России";
  • планы США по "вторжению" на Украину сорвали советские офицеры, ещё оставшиеся в Киеве.

"Вот они-то (советские офицеры) и уговорили Зеленского и его команду изменить позицию, объяснив им, что никто не готовится воевать. Тем самым, как это ни парадоксально звучит, советские офицеры в украинской разведке сорвали планы США на "вторжение" на Украину", — сказал Саймс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир зеленский
Новости
Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине спастись от "агрессора"
К лету платежи по ипотеке вырастут на 21 процент
Глава ЛНР Пасечник: Луганск был бы признателен за поставки оружия в Донбасс
30 января - чёрный день для российского кинематографа
Новые санкции Лондона против Москвы могут коснуться активов энергокомпаний
Глава ЛНР: ЦРУ США обучает для Украины специалистов по партизанскому движению
Российские военные организовали в Белоруссии единую систему управления войсками
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Американский политолог: офицеры разведки советской закалки образумили Зеленского
Шёпотом в микрофон: Собчак выдала любовную тайну Лепса
Последние материалы
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Американский политолог: офицеры разведки советской закалки образумили Зеленского
Шёпотом в микрофон: Собчак выдала любовную тайну Лепса
Экс-депутат Рады Соболев получил деревянный автомат для учений по борьбе с РФ
Посол Украины в США поставила точку в вопросе напряжённости с Вашингтоном
"Бряцают оружием": экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность войны между РФ и Западом
В Испании призвали НАТО "усмирить" Прибалтику и Польшу
Пасечник: американцы сломают зубы, пытаясь задавить республики Донбасса
Невролог назвал опасное последствие коронавируса
Учёный Ломоносов: "длинный ковид" можно предотвратить, сдав три анализа крови
Популярное
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Шоу-бизнес
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников