Американский политолог Дмитрий Саймс уверен, что "поджечь Украину" выдумкой о российском вторжении США не смогли из-за "неожиданного фактора" — "советских офицеров в украинской разведке".
Об этом он заявил в эфире авторской программы Владимира Соловьёва.
Заявление прозвучало в ходе обсуждения неожиданного выступления президента Украины, который "явно старался" снизить градус напряжённости вокруг своей страны.
Саймс назвал два фактора, которые могли спровоцировать резкий разворот Владимира Зеленского:
"Вот они-то (советские офицеры) и уговорили Зеленского и его команду изменить позицию, объяснив им, что никто не готовится воевать. Тем самым, как это ни парадоксально звучит, советские офицеры в украинской разведке сорвали планы США на "вторжение" на Украину", — сказал Саймс.
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