Американский политолог: офицеры разведки советской закалки образумили Зеленского

Американский политолог Дмитрий Саймс уверен, что "поджечь Украину" выдумкой о российском вторжении США не смогли из-за "неожиданного фактора" — "советских офицеров в украинской разведке".

Об этом он заявил в эфире авторской программы Владимира Соловьёва.

Заявление прозвучало в ходе обсуждения неожиданного выступления президента Украины, который "явно старался" снизить градус напряжённости вокруг своей страны.

Саймс назвал два фактора, которые могли спровоцировать резкий разворот Владимира Зеленского:

экономическое положение Украины, которое рушится из-за раздуваемой Западом истерии по поводу "вторжения России";

планы США по "вторжению" на Украину сорвали советские офицеры, ещё оставшиеся в Киеве.

"Вот они-то (советские офицеры) и уговорили Зеленского и его команду изменить позицию, объяснив им, что никто не готовится воевать. Тем самым, как это ни парадоксально звучит, советские офицеры в украинской разведке сорвали планы США на "вторжение" на Украину", — сказал Саймс.