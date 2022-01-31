Украина готовится к массовым беспорядкам в стране

Полиция Украины задержала группу людей, которая планировала организовать массовые беспорядки в стране, сообщила Национальная полиция Украины на своем сайте.

О подробностях операции пока не сообщается. Детали 31 января раскроют глава МВД Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию, а также оборудование. Их перепрятали в "безопасные места". Всё это — одно из внешних проявлений того, что Киев готовится к эскалации ситуации, сообщали ранее СМИ.

Напомним, агрессивное поведение Лондона, занявшего в украинском кризисе активную антироссийскую позицию, может разделить Запад на два лагеря. сейчас в Европе созданы предпосылки для "раскола" Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский.

Подобное Европа "уже проходила" во времена иракской войны.

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