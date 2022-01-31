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Автор Денис Постольский

Борель рассказал, какие серьёзные санкции готовит Евросоюз против России

Политика

Страны Евросоюза готовят ограничительные меры, направленные на "сдерживание" России.

Борель рассказал, какие серьёзные санкции готовит Евросоюз против России

Как сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге, существует прогресс в подготовке "высокоэффективных ответных мер", которые нанесут серьёзный ущерб российской экономике и финансовой системе".

По словам дипломата, санкции могут затронуть экспортный контроль, чтобы не подпустить Россию к "продуктам, необходимых ей для реализации её стратегических амбиций".

Как отметил Боррель, Евросоюз и США координируют действия в отношении Москвы, в том числе по вопросу "российско-украинского конфликта".

При этом Верховный представитель призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что некоторые ограничительные меры против России, которые сейчас обсуждаются в стране, могут иметь предупредительный характер.

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Зачем Киев ввел санкции против руководителей российских СМИ?
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия евросоюз жозеп боррель
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