Борель рассказал, какие серьёзные санкции готовит Евросоюз против России

Страны Евросоюза готовят ограничительные меры, направленные на "сдерживание" России.

Как сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге, существует прогресс в подготовке "высокоэффективных ответных мер", которые нанесут серьёзный ущерб российской экономике и финансовой системе".

По словам дипломата, санкции могут затронуть экспортный контроль, чтобы не подпустить Россию к "продуктам, необходимых ей для реализации её стратегических амбиций".

Как отметил Боррель, Евросоюз и США координируют действия в отношении Москвы, в том числе по вопросу "российско-украинского конфликта".

При этом Верховный представитель призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что некоторые ограничительные меры против России, которые сейчас обсуждаются в стране, могут иметь предупредительный характер.

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