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Автор Николай Ткаченко

Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице

Политика

Доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице в апреле 2021 года оказался уничтожен. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой сразу на три неназванных источника.

Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице

Свой комментарий по этому поводу дал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский. Эксперт считает, что "ошибочное уничтожение" документов является прямым свидетельством подлога в первоначальном уголовном деле.

Политолог напомнил в Telegram-канале, что рассказывал в эфире одной из передач "Стена Сосновского" о деле Эмилиана Гебрева, который хранил на складах нелицензированное вооружение.

"Затем Христо Грозев превратил Гебрева в жертву "новичка" и в дело ввели Петрова и Боширова. Теперь документов от Грозева в деле нет — следы уничтожены. Но понятно, что уничтожали липовые следы, которые были подкинуты следствию", — заключил аналитик.

Поддержали его версию и подписчики канала в комментариях к посту.

"Так и самого Грозева могут "слить", в ближайшее время", — заметил Андрей.

"Даже не заморачиваются, чтобы выглядело правдоподобно, обнаглели уже от безнаказанности. Или думают, что все такие идиоты, что всё проглотят?" — спросила Диана Гусева.

"Мде-с. Грозева сливают, и ежу понятно. А чей он, Грозев, был, мне интересно, агенты Петров и Боширов успели выяснить до взрыва?", -поинтересовался Yuri Yakushev.

"Вот так топорно, без затей, взяли и сожгли. А как копытом били в ожидании дивидендов. Минута славы миновала. И карета оказалась тыквой. Осталось выяснить, что к взрыву причастны Петренко и Баширенко", — заключила Ольга Ивановна.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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