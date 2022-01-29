Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие на Донбасс

В Госдуме предложили официально поставить ЛНР и ДНР российское вооружение. Каким должно быть это оружие, чтобы у Киева не было иллюзий о возможности нападения на Донбасс? На этот вопрос ответил израильский политолог, бывший разведчик Яков Кедми в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE.

Эксперт отметил, что ещё не слышал о нехватке вооружения и каких-то его видов на Донбассе. По его мнению, поставлять туда оружие вообще не нужно, так как это вещь чисто оперативная.

Если Россия сказала, чем закончится наступление на Донбасс, тогда ему хватит того оружия, которое там есть, считает Кедми.

"Первые таковые дивизии украинские, которые двинутся, они перестанут существовать, проехав 500 метров. <…> Не Донбасс будет останавливать украинскую армию, не корпуса Донбасса. Поэтому, зачем им поставлять оружие?" — задал вопрос аналитик.

Он добавил, что в России не допустят, чтобы украинская армия наступала, а донбасские корпуса героически держали фронт. По его мнению, здесь будет совершенно другой сценарий.

"Так что не надо на Донбасс ничего поставлять, потому что там есть достаточно. Потому что никто туда не сунется. Надо быть камикадзе, чтобы это делать. Камикадзе в украинской армии нет, даже если напьются горилки до потери чувств", — заключил Кедми.

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