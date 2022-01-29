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Автор Николай Ткаченко

Политолог Рар рассказал, как больно ударят по Западу санкции против России

Политика

В случае столкновения между Россией и Украиной никто на Западе воевать физически за Украину не будет. Санкции к России могут быть применены, однако они очень больно ударят по немецкой экономике и по энергоснабжению во времена весьма серьёзного энергетического кризиса. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Рар в эфире YouTube-канала PolitWera.

Политолог Рар рассказал, как больно ударят по Западу санкции против России

Эксперт считает, что немцы могут не понять такую политику в отношении России, которая бьёт в первую очередь по ним самим. А из-за этого в Германии могут начаться социальные бунты.

И в то же время отключение России от SWIFT, которого так жаждут её враги, не приведёт к тому, что рухнет экономика, и россияне начнут бунтовать, заметил аналитик.

По его словам, на Западе не понимают, что это был бы сильнейший удар по России в 2014 году. Однако уже тогда Запад счел невозможным вводить такие санкции, так как они ударили бы по нему самому.

Но сегодня ситуация изменилась еще больше, пояснил журналист. Он отметил, что Россия тоже не сидела, сложа руки, а подготовила себе запасную площадку в финансовом мире — Китай и Азию.

Если Россию отключат от SWIFT, то она перейдёт на расчеты в юанях и будет торговать с Китаем, а Запад в ярости и злости будет вводить санкции против Китая, предположил эксперт. Но воевать с ним будет еще труднее, так как он может натворить такого, что даже самой Америке будет очень больно, заключил собеседник канала.

Ранее Александр Рар рассказал о расколе в элите Германии по вопросу выстраивания отношений с Россией.

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Германия грозит НАТО расколом, отказываясь платить
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша азия китай европа россия украина германия александр рар
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