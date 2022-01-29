Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"

Россияне, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за социальными выплатами через портал "Госуслуги" без указания прописки. Об этом говорится в поручениях российского лидера Владимира Путина.

На сайте Кремля сообщается, что правительству РФ предстоит рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России, находящимся на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием "Госуслуг" заявлений на получение соцвыплат и льгот без указания регистрации по месту жительства в РФ.

Путин также поручил кабмину предоставить идеи по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.

Помимо этого, правительству РФ совместно с администрацией президента и ЦИК предстоит проанализировать практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории страны и получивших гражданство в упрощённом порядке в соответствии с указом "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке".

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