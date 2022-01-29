Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что Западу пора привыкать к ответным мерам России на санкции. Так он прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании собираются объявить о подготовке новых санкций против России.

"Это на всё тот же случай "российской агрессии" на Украине. Остановиться не могут. Должны всем доказать, что не слабаки. Держите меня семеро! Хотя слабаки", — цитирует Никонова РИА Новости.

По его словам, Россия последние "несколько веков" слышит про санкции и веками под ними живёт, а вот Западу стоит привыкать к нашим ответным мерам. "Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным", — констатировал он.

О том, что Лондон разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России, ранее сообщала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. По её словам, под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.

Стоит отметить, что накануне российский МИД объявил о расширении списка представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ, объяснив решение "принципом взаимности и паритетности".

Санкции коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Во внешнеполитическом ведомстве не уточнили имён представителей ЕС, которые попали под ограничения. В Евросоюзе выразили сожаления в связи с этим решением и пообещали принять ответные меры.

И ещё о санкциях — в пятницу британское издание The Times сообщило, что в Вашингтоне сомневаются в способности Лондона ввести санкции против России. Якобы в госдепартаменте выразили "недоумение и досаду" из-за неспособности британских властей принять шаги против поступления российских средств, особенно в Лондон.

"Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна", — заявил один из источников издания в Вашингтоне.