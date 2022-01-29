EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России

Политика

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что Западу пора привыкать к ответным мерам России на санкции. Так он прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании собираются объявить о подготовке новых санкций против России.

Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России

"Это на всё тот же случай "российской агрессии" на Украине. Остановиться не могут. Должны всем доказать, что не слабаки. Держите меня семеро! Хотя слабаки", — цитирует Никонова РИА Новости.

По его словам, Россия последние "несколько веков" слышит про санкции и веками под ними живёт, а вот Западу стоит привыкать к нашим ответным мерам. "Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным", — констатировал он.

О том, что Лондон разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России, ранее сообщала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. По её словам, под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.

Стоит отметить, что накануне российский МИД объявил о расширении списка представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ, объяснив решение "принципом взаимности и паритетности".

  • Санкции коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Во внешнеполитическом ведомстве не уточнили имён представителей ЕС, которые попали под ограничения. В Евросоюзе выразили сожаления в связи с этим решением и пообещали принять ответные меры.

И ещё о санкциях — в пятницу британское издание The Times сообщило, что в Вашингтоне сомневаются в способности Лондона ввести санкции против России. Якобы в госдепартаменте выразили "недоумение и досаду" из-за неспособности британских властей принять шаги против поступления российских средств, особенно в Лондон.

"Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна", — заявил один из источников издания в Вашингтоне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия великобритания вячеслав никонов
Новости
Просто очень надо: Тихановскую в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц
Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине
Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России
Лариса Гузеева считает, что бедных мужчин любить не за что
Константин Богомолов решил построить политическую карьеру в Аргентине
Последние материалы
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц
Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине
Никонов посоветовал Западу привыкать к ответным мерам России
Лариса Гузеева считает, что бедных мужчин любить не за что
Константин Богомолов решил построить политическую карьеру в Аргентине
Сенатор Климов: Британия — помощник США в их антироссийской политике
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников