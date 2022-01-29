EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, какие социально важные законы вступают в силу в феврале 2022 года. 

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

Он отметил, что с 1 февраля по фактической инфляции (на 8,4%) будет проиндексирован материнский капитал. При этом размер доплаты при рождении второго ребёнка, если маткапитал ранее уже оформляли, составит 168,6 тысячи рублей.

Со следующего месяца прожиточный минимум начнут защищать от списания. На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Для этого должнику надо подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счёта, где должны сохранить минимальный доход.

С 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений на предприятиях: для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч, сказано в Telegram-канале Володина.

Помимо этого, представителей органов власти обяжут передавать в Росреестр все данные о состоянии домов, чтобы покупатели квартир получали достоверную информацию о жилье.

С 8 февраля начнёт действовать пожизненное заключение для педофилов, штрафы за немаркированные табак и алкоголь.

Политик напомнил, что 28 января вступил в силу закон, где сказано, что неработающие пенсионеры будут получать повышенную страховую пенсию, которую проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России могут ввести продуктовые карточки: Позор или помощь бедным?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы вячеслав володин социальные выплаты
Новости
Внук Пугачёвой объяснил, чем русские отличаются от американцев
Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале
Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП
Дочь Заворотнюк рассказала трогательную историю про маму из детства
Врач рассказала о двух самых распространённых симптомах "омикрона"
Медведчук: Зеленский насильственно строит на Украине "анти-Россию"
Мама Ольги Бузовой призналась, что не хочет возиться с внуками
Россия потребовала у Канады объяснений по поводу помощи неонацистам
В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен
Последние материалы
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале
Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП
Дочь Заворотнюк рассказала трогательную историю про маму из детства
Врач рассказала о двух самых распространённых симптомах "омикрона"
Медведчук: Зеленский насильственно строит на Украине "анти-Россию"
Мама Ольги Бузовой призналась, что не хочет возиться с внуками
Россия потребовала у Канады объяснений по поводу помощи неонацистам
В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен
Винокур пожаловался на бедственное положения из-за отмены концертов
Кличко рассказал, чего хочет Путин и почему у него не получится без Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников