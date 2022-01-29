Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, какие социально важные законы вступают в силу в феврале 2022 года.

Он отметил, что с 1 февраля по фактической инфляции (на 8,4%) будет проиндексирован материнский капитал. При этом размер доплаты при рождении второго ребёнка, если маткапитал ранее уже оформляли, составит 168,6 тысячи рублей.

Со следующего месяца прожиточный минимум начнут защищать от списания. На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Для этого должнику надо подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счёта, где должны сохранить минимальный доход.

С 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений на предприятиях: для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч, сказано в Telegram-канале Володина.

Помимо этого, представителей органов власти обяжут передавать в Росреестр все данные о состоянии домов, чтобы покупатели квартир получали достоверную информацию о жилье.

С 8 февраля начнёт действовать пожизненное заключение для педофилов, штрафы за немаркированные табак и алкоголь.

Политик напомнил, что 28 января вступил в силу закон, где сказано, что неработающие пенсионеры будут получать повышенную страховую пенсию, которую проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%.

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