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Автор Ольга Лебедева

США высылают 27 российских дипломатов уже до конца января

Политика

Вашингтон принял решение о высылке российских дипломатов - к концу января 27 сотрудников российской дипмиссии должны покинуть США. Ожидается, что к концу июня за ними последуют еще 28.

США высылают 27 российских дипломатов уже до конца января

Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипломатических представительств, которые должны покинуть США в два этапа к 2022 году. Двадцать семь сотрудников должны уйти до 30 января, а еще 28-до 30 июня этого года. К настоящему времени уже ушли 23 сотрудника первой группы, еще четверо возвращаются на родину 29 января", - написано в комментарии, опубликованном в аккаунте посольства России в Facebook.

По словам главы российского дипломатического представительства, после высылки в посольстве России в Соединенных Штатах остается 184 сотрудника, включая как дипломатов, так и административный и технический персонал.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что США не хотят объявлять назначенных лиц персонами non gratae. Но Вашингтон подчеркнул, что сотрудники посольства теряют дипломатический иммунитет и могут быть арестованы, если не выедут вовремя.

Антонов отметил, что в этой ситуации Москва оставляет за собой «право на возмездие» и при любых обстоятельствах действует по принципу взаимности. Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул:

"Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизни для дипломатов в США и России. Наше предложение об отмене всех ограничений, в том числе в области визовой политики, остаётся в силе".

К слову, сам Антонов тоже, вероятно, должен будет вернуться домой.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия
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