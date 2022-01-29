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Автор Екатерина Широкова

"Санкции против Европы": Юшков оценил угрозы Нуланд об остановке СП-2

Политика

Если США применит санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2", это существенно навредит европейским странам, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Санкции против Европы": Юшков оценил угрозы Нуланд об остановке СП-2

По словам аналитика, неважно, в каком ключе будут введены ограничения, в первую очередь пострадают страны Евросоюза, а не Россия.

"По всей видимости, речь идёт о том, что-то ли США введут запрет на эксплуатацию, то ли они введут запрет на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. В любом случае, это будут санкции против Европы, а не против России", — пояснил Юшков в беседе с RT.

Кроме того, в центре "скандала" окажется Германия, так как именно ФРГ занимается выдачей разрешений на эксплуатацию газопровода.

"Важный момент: а европейцы собираются вводить санкции или нет? Потому что, если европейцы не вводят санкции против "Северного потока — 2", а американцы вводят, тогда получается, что Германия окажется между молотом и наковальней", — считает аналитик.

Юшков уточнил, что тогда немецким властям придётся решать, исполнять санкции США, либо собственные законы. Как подчеркнул аналитик, европейцы долго "отбивались" от подобных решений, однако, американская сторона планомерно "подводит" к этому ЕС.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если российская сторона не прекратит "агрессию" в отношении Украины, Америка остановит процесс запуска "Северного потока-2".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы евросоюз северный поток-2
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