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Автор Игорь Рябов

Аналитик Нечитайло оценил инициативу Минтруда о реорганизации Пенсионного фонда

Политика

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло оценил предложение Минтруда РФ о реорганизации Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в одну структуру — Социальный фонд.

Аналитик Нечитайло оценил инициативу Минтруда о реорганизации Пенсионного фонда

По словам аналитика, данное решение не просто назрело, но даже успело перезреть. Он напомнил, что ещё в 2021 году депутаты Госдумы поднимали вопрос о ликвидации Пенсионного фонда, однако тогда никто не прислушался к инициативе законодателей.

Нечитайло рассказал в беседе со "Свободной прессой", что ознакомился с материалами Минтруда по поводу реорганизации ПФ и ФСС. Ведомство обещает, что после объединения этих учреждений размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тысяч рублей до 57,4 тысяч, а пособие по беременности и родам — с 435,9 тысяч рублей до 660,9 тысяч, отметил аналитик.

"Также обещают, что увеличится пособие по временной нетрудоспособности. Все это, конечно здорово. Вот только как объединение ПФР и ФСС отразится на пенсиях — тишина", — сказал собеседник издания.

Реорганизация может обернуться дополнительными финансовыми затратами для работодателей. Нечитайло оценил эту сумму в 16 тысяч рублей на одного работника и предположил, что есть риск ухода части компаний "в тень".

Аналитик убеждён, что перед внесением соответствующего законопроекта в нижнюю палату парламента нужно всё тщательно проверить и пересчитать, "чтобы не случилось как с пенсионной реформой — ожидали серьезной выгоды, а получили "пшик".

По данным Минтруда, после реорганизации появится единая база для выплаты страховых взносов, что приведёт к увеличению некоторых социальных выплат в 1,5 раза.

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Темы пенсионный фонд
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Аналитик Нечитайло оценил инициативу Минтруда о реорганизации Пенсионного фонда
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