Дмитрий Песков ответил на шутку Нуланд о "Северном потоке-2" и водке

В Кремле положительно отреагировали на "пожелание" заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд гнать по трубопроводу "Северный поток-2" водку и оливковое масло, сообщает в пятницу, 28 января, РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намного лучше для страны, если американские официальные лица шутят по проблемным вопросам, чем всячески нагнетают обстановку в Европе.

"Давайте будем профессиональными журналистами. Нуланд такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, но она такого заявления не делала, а пошутила на слова журналиста. Это была шутка, хотя бы какие-то попытки шутить — это уже хорошо в этой ситуации", — пояснил он.

Ранее Виктория Нуланд пояснила, что в случае гипотетического вторжения российских войск на Украину Запад будет вынужден остановить "Северный поток-2". В случае непродуманных шагов Москвы США дадут "быстрый и жёсткий ответ".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.