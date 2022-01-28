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Автор Николай Ткаченко

В России ответили Нуланд на угрозу остановки "Северного потока-2"

Политика

США добьются остановки "Северного потока-2" в случае "вторжения" России на Украину. Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Она откровенно заявила, что в случае вторжения газопровод не начнет работать, а Вашингтоном и его союзниками будет дан "быстрый и жесткий" ответ Москве.

В России ответили Нуланд на угрозу остановки "Северного потока-2"

Высказывание Нуланд оценили россияне в комментариях на сайте РИА Новости.

"Ух, ты! Ну, теперь-то Европа знает, кто в ней хозяин!", — заметила Mila Sammer Borisova.

"Видать, в таком случае США собрались полностью обеспечить Европу своим СПГ, как мы уже "можем" это наблюдать в этом сезоне?", — добавил Lenok 16.

"А зачем он уже России то этот СП-2? Строительство уже окупилось, а дальше пусть Европа решает, чем она будет греться и по какой цене", — написал Vladimir. bohnin.

"Может перестать продавать им титан. А пока они будут искать его на стороне, вывести на рынок свои самолеты. Кстати, судя по тому, что РФ поставляет им 95% титана, альтернативы немного…", — предложил Henry Morgan.

"А чего СП-2 останавливать. Он и так стоит. И ничего. Добьются европейцы, что Газпром перестанет продлять договора на поставку газа в Европу", — предупредил Nico Orlov.

"Похоже, дальше своего носа, она ничего не замечает. В Европе идет раскол не только из-за СП-2, но и из-за политики США", — высказался Николай Смирнов.

"Вторгнется Россия, а плохо сделают Германии. Вот так США и теряют союзников. Нужно просто подождать и мы увидим такой интересный спектакль в "демократическом" мире", — ометил Андрей К.

"А мы можем "свифт" отключить им… сами! Все "кишки" "свифта" проложены по дну океана — оптоволокно через Атлантику. Представляю, что тогда начнется: эта "верёвочка" — дыхательная трубка для их мыльного пузыря размером в 30 триллионов. И даже не потребуется самое современное вооружение", — выдвинул идею Vax Paux.

"Перекрыть из космоса и в океане все пути, сделать их затратными и они потихонечку врубятся в то, что лучше сидеть с мамой дома и тихо подрагивать. Или разнести всю Европу в клочья, вот тогда-то они точно забудут все пути на наш континент. Видимо без войны не обойтись, иначе придется еще лет 100 ходить под санкциями и давлением англосаксов", — поддержал Алексис Покровский.

"Если остановят СП-2, то цена на газ взлетит, мы получим уйму долларов… А если при этом курс будет рублей 500 за доллар, то мы напечатаем сотни миллионов тонн рублей и отправим в США для покупки чего-нибудь — в США наступит логистический коллапс из-за миллионов тонн рублей. Так что США надо сто раз подумать прежде", — заключил Serg Kirilov.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша европа москва россия украина германия вашингтон
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