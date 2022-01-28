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Автор Денис Постольский

Треть населения планеты положительно относится к внешней политике Москвы

Политика

Внешняя политика Москвы стабилизирует мировую обстановку. Так считают 29% всех жителей Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Gallup International и холдинга "Ромир".

Треть населения планеты положительно относится к внешней политике Москвы

Исследование было проведено в конце 2021 года в 45 странах мира. Согласно ему, 86% жителей Албании считают её наиболее стабилизирующей. Такого же мнения придерживаются 76% населения Вьетнама, 46% проживающих в Сербии, 62% людей в Казахстане и 57% — в Индии.

"Четверть респондентов не смогла сформировать своё мнение относительно внешней политики России", — следует из опроса.

А также 46% участников исследования оценили действия России на мировой арене как дестабилизирующие. Больше всего негативных отзывов поступило от населения:

  • Украины (74%),
  • Австрии (70%),
  • Германии, Косово и Польши (69%),
  • Чехии (68%),
  • Швейцарии (66%)
  • и США (57%).

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал Pravda. Ru заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая в преддверии своего визита в Москву сказала, что Германия хочет стабильных отношений с Россией, однако страны имеют "длинный список конфликтных тем".

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Две линии российской внешней политики
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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