Медведев: в условиях появления новых штаммов COVID-19 смысла в локдауне нет

Локдаун был необходим на первой стадии эпидемии COVID-19, однако в настоящее время в условиях появления новых разновидностей вируса смысла в нём нет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", — сказал политик.

По его словам, если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", так как коронавирус живёт только в человеческой среде, "но это сделать невозможно", так как гражданам надо оказывать медицинскую помощь, а также по социальным причинам.

Бывший премьер-министр России подчеркнул, что локдаун был необходим на первой стадии появления этого заболевания, потому что не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".

"С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия — общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами", — сказал политик.

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