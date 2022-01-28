Медведев выразил своё отношение к антиваксерам: "Несут такую пургу"

Люди, которые выступают против вакцинации, имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично — иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"По поводу высказывания мнений и позиции антиваксеров. Понимаете, каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях", — сказал политик.

Он подчеркнул, что это "не является основанием для юридической ответственности". Однако ответственность должна быть в том случае, если в социальных сетях, СМИ распространяется заведомо ложная информация, цель которой — сеять панику и распространять заведомо недостоверные сведения.

Ранее доктор Мясников обрушился с критикой на известных антипрививочников. Противники вакцинации, как выяснилось, говорят одно, а делают другое.

"На публику актёр и шоумен Никита Джигурда транслирует конспирологические теории и называет вакцину "экспериментальной жижей". В реальности же шоумен заботится о собственном здоровье и уже поставил себе прививку", — написал телеведущий в своём Instagram-аккаунте.

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