Сенаторы США намерены резко увеличить военную помощь Украине

Группа сенаторов США работает над проектом закона, который может резко увеличить военную помощь Киеву, сообщил Reuters со ссылкой на собеседника.

Группа состоит из пяти демократов и пяти республиканцев. При этом агентство не уточняет, насколько именно парламентарии планирует увеличить отправки вооружения и оборудования Киеву. При этом речь идёт о "существенном" росте.

Как ожидают сенаторы, законопроект будет принят на предстоящей неделе.

Тем временем официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовится отправить Украине новые партии военной помощи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин знает о просьбах депутатов помочь Донецкой и Луганской Народным Республикам поставками оружия, однако он пока не отреагировал на эту инициативу.

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