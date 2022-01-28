Североатлантический альянс на данный момент не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, сообщает Funke со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.
"В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД по поводу того, о чём мы вообще спорим.
Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это не значится в повестке дня", — ответила Бербок на вопрос, как быть с желанием Киева стать членом НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии о вступлении Украины в альянс.
По его словам, не на повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Киева в НАТО.
"Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", — заявил украинский министр.
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