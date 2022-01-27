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Автор Николай Ткаченко

Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД

Политика

Есть ли перспективы возобновления переговоров по ДРСМД после ответа США на предложения России по безопасности? Своё мнение по этому вопросу высказал в беседе с Pravda.Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД

Аналитик отметил, что такая информация появилась сегодня после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что, поскольку все ответы согласованы, то будет утечка информации в полном объёме.

"На самом деле вопрос постоянно ставился с нашей стороны о неразмещении ракет средней дальности, а мы формулировали это как неразмещение ударных систем против объектов на территории Российской Федерации. По этому вопросу и Венди Шерман тоже готова была беседовать. Но это не главные вопросы, которые мы поставили", — заметил политолог.

По его мнению, США, похоже, предлагают создать новый договор, в котором были бы заложены инструменты и механизмы, обеспечивающие контроль и, прежде всего, ограничение вооружения средней и меньшей дальности.

"Здесь мы готовы, конечно, обсуждать этот вопрос. Но только он завязан на основные. Основные — это нерасширение НАТО и, соответственно, невключение Украины и Грузии в состав НАТО с учётом (чётко дали мы понять) объёмной, неделимой безопасности. Когда в одностороннем порядке 45-й президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выходил из этого договора, был самый длительный механизм сдерживания — с 1987 года", — высказал свою точку зрения собеседник издания.

Он добавил, что Россия готова сотрудничать в вопросах ограничения и интенсивности, и объёма проводимых учений. Но при этом заметил, что они являются производным от основных принципов неразмещения, непродвижения инфраструктуры НАТО к нашим границам.

"Когда мы достигнем соглашения по этим позициям, то, конечно, будем с удовольствием обсуждать и вопросы по ограничению количества и, соответственно, объёма проводимых манёвров и на наших западных границах, и в акватории Чёрного и Балтийского морей", — заключил Кошкин.

Ранее New York Times написала со ссылкой на документы, что ответы НАТО и США на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, в том числе возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Темы сша нато китай россия грузия украина германия андрей кошкин сергей лавров
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