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Автор Николай Ткаченко

Политолог раскрыл единственно возможный сценарий начала войны с Украиной

Политика

Ситуация в отношениях России и Запада сложилась очень напряженная и непростая. Все западные СМИ трубят о возможном начале боевых действий. Однако на сегодняшний день до войны пока далеко. Такое мнение высказал политолог, журналист Геворг Мирзаян в интервью YouTube-каналу Украина. ру.

Политолог раскрыл единственно возможный сценарий начала войны с Украиной

Эксперт отметил, что, по крайней мере, Россия сама не собирается начинать войну. И никто точно не собирается двигать танки на Киев. Но существует только один вариант, при котором события могут развернуться так, как прогнозируют на Западе.

"Единственный сценарий, при котором война может начаться, это украинское вторжение на Донбасс, после чего Российская Федерация ответит вводом своих войск для защиты граждан ДНР, ЛНР и РФ там проживающих. Так что, здесь ключи от войны и мира находятся в украинских руках, не в российских", — заявил аналитик.

Он также добавил, что война никаких выгод никому не сулит. По его мнению, Запад даже может отказаться от новых санкций, но будет "шаткая дипломатия на грани", которая была последние несколько лет.

Украина не будет выполнять Минские соглашения, РФ постепенно интегрирует ЛНР и ДНР в свой состав во всех смыслах, кроме территориального. То есть это такой статус-кво, заключил Мирзаян.

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Слив: Россия готовит госпереворот на Украине вместо вторжения?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы лнр днр россия украина геворг мирзаян
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