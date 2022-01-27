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Автор Игорь Рябов

В Кремле отреагировали на предложение направить оружие в ДНР и ЛНР

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин знает о просьбах депутатов помочь Донецкой и Луганской Народным Республикам поставками оружия, однако он пока не отреагировал на эту инициативу.

"Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении", — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента, обращение коммунистов и единороссов подчёркивает, насколько болезненно парламентарии воспринимают ситуацию и насколько они не безучастны к судьбе жителей республик Донбасса.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти направить в ДНР и ЛНР вооружение, чтобы повысить обороноспособность республик на фоне военной агрессии, к которой готовится Украина.

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