В планах США "подчинить" себе все страны Европы, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По словам политика, сейчас Америка "теряет позиции в мире" и для этого ей нужна Украина.
Сенатор подчеркнул, что Незалежная далеко не конечная цель для американских властей.
"США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире, <…> они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем", — рассказал парламентарий в интервью с "Украина.ру".
Для того чтобы отношения между американской и российской стороной изменились, Вашингтону необходимо отказаться от идеи "мирового господства". По словам Пушкова, такой сценарий в ближайшем будущем маловероятен, так как США не готовы "отдать" власть кому-то другому.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сенатора о том, что перед Москвой пока не стоит вопрос о признании ДНР и ЛНР. По словам Пушкова, Россия вмешается в дела самопровозглашённых республик тогда, когда Киев пойдёт на прямые боевые действия в регионе.
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