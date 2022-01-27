"Адские санкции": Пушков рассказал, в каком случае Москва "вступится" за ЛДНР

Москва может задействовать военные силы, если Киев продолжит провокации и вооружённые нападения на самопровозглашённые республики ЛДНР, заявил сенатор Алексей Пушков. Как подчеркнул политик, пока в Москве не стоит вопрос о признании ЛНР и ДНР.

Сенатор подчеркнул, что несмотря на постоянно поступающую информацию о провокациях со стороны украинской армии в зоне соприкосновения с Донбассом, говорить полномасштабном "захвате" рано.

По словам политика, действия Москвы будут напрямую зависеть от результатов переговоров с альянсом и прямых боевых действий Незалежной против ЛДНР.

"Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", — пояснил Пушков в беседе с "Украина.ру". — "Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам и многие говорят, что мы должны их защитить в случае силового сценария со стороны Украины".

Кроме того, политик заявил, что Киев знает о том, что никакого "вторжения" не будет, но подыгрывает западным партнёрам, чтобы оставаться в центре внимания и, таким образом, "чего-то добиваться".

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