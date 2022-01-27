Медведев назвал единственный способ избежать войны

Единственный способ избежать военного конфликта — это возможность договориться, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев. По его словам, всё чаще западные чиновники высказывают "маразматические идеи" о полномасштабной войне.

Как подчеркнул зампред СБ, что на прямой "конфронтации" с Россией многие страны успевают и зарабатывать. Но несмотря на это, переговоры необходимы.

"Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности", — цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред отметил, что всё чаще слышит заявления от иностранных чиновников, в том числе и о ядерном конфликте. Один из сенаторов США допустил "столкновение" России и Америки и обмен ядерными ракетами. Как подчеркнул Медведев, подобные высказывания — "паранойя".

"Он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Ему-то, наверное, всё равно, ему уже много лет, он считает, что он своё пожил и пора воздать всем по заслугам", — резюмировал зампред СБ.

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