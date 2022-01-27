Госдеп намекнул: российскому послу Антонову пора паковать чемоданы

Госдеп США уведомил российское посольство в Вашингтоне, что глава дипмиссии Анатолий Антонов должен будет покинуть США к апрелю, если Москва не выполнит определенные требования США.

Об этом сообщил журналистам сам посол.

По его словам, он "сможет остаться в США только в том случае, если Москва предоставит визы телохранителям посла США в России Джона Салливана":

"Всё это является частью становящихся всё более напряженными отношений между двумя странами. Нет никакого прогресса, когда речь заходит о российской дипломатической собственности в США, визах или развитии самих отношений”, — сказал российский дипломат, добавив, что, по его мнению, отныне ситуация может только ухудшиться.

Он также сообщил, что российские дипломаты пытаются связаться с Госдепартаментом каждые две недели и уже направили от 400 до 500 нот с просьбой предоставить доступ к российским дипломатическим представительствам в Сан-Франциско, Вашингтоне, Нью-Йорке и Сиэтле. Все они были изъяты еще при администрации Трампа в период с 2017 по 2018 год. По крайней мере, некоторые из объектов официально являлись дипломатической собственностью России, и Москва действия властей США как незаконный захват собственности и откровенно враждебный акт.

"До сих пор США лишь "на словах” отвечали на российские запросы, но ничего не предприняли в связи с ними", — сказал Анатолий Антонов, добавив, что американские дипломаты "неохотно разрешают дипломатам посетить конфискованное у них имущество".

"Всё жёстче и жёстче, и жёстче"

"Всё, что происходило в последние месяцы … свидетельствует лишь о том, что США занимают все более жесткую позицию в отношении дипломатического присутствия России на американской земле", — сказал российский посол, добавив, что Вашингтон продолжает вытеснять российских дипломатов и их семьи из страны.

Напомним, США заявили, что российские дипломаты могут находиться на их территории не более трех лет, и теперь требуют, чтобы некоторые сотрудники посольства уехали раньше, чем первоначально планировалось.

Как сообщил Антонов, в общей сложности 27 человек должны будут покинуть США к 30 января, а ещё 28 человек — к 30 июня в соответствии с условиями, установленными Вашингтоном в сентябре 2021 года.

"США не стали объявлять их персонами нон грата, но заявили, что, если они не покинут страну вовремя, они будут лишены дипломатического иммунитета и могут быть арестованы", — пояснил посол.

По словам главы дипмиссии, 300 человек, включая семьи дипломатов, были вынуждены покинуть США за четыре года.

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