Лидер КПРФ Зюганов: "Мы обязаны русский мир защищать, без этого мы не выживем"

В Госдуме 26 января прошёл "правительственный час" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На мероприятии выступили лидеры думских фракций, которые поддержали внешнеполитический курс страны и призвали сплотиться в условиях нынешних вызовов и угроз.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов предупредил, что в ближайшее время нужно ожидать от Украины и Запада агрессивную военную риторику и не поддаваться на провокации. Он выразил уверенность, что те западные силы, которые пытаются натравить русских и украинцев друг на друга сами являются преступниками. Зюганов призвал развивать "народную дипломатию" и вести диалог с простыми гражданами и общественными организациями на Украине, которые, в отличие от киевского правительства, выступают против войны. Лидер КПРФ считает, что необходимо защитить интересы россиян, которые живут в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

"Мы обязаны русский мир защищать, без этого мы не выживем", — подчеркнул Зюганов.

По словам руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского, "время сегодня особое: такого не было никогда". Он отметил, что Запад готов к войне, но боится её. Россия тоже не хочет воевать, но может

"Чтобы они поняли: мы можем. Не будем, но можем — и они испугаются, они отступят", — сказал он.

Жириновский подчеркнул, что в эти дни "решаются эпохальные вопросы" — станет Россия единственной в мире сверхдержавой или нет.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти направить в ДНР и ЛНР вооружение, чтобы повысить обороноспособность республик на фоне военной агрессии, к которой готовится Украина.

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