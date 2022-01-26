WarGonzo: НАТО ведет разведку в Приднестровье

В представительстве миссии европейских наблюдателей в Приднестровье происходят странные вещи. НАТО через ОБСЕ собирает разведывательные данные в ПМР. Об этом написал военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники в Тирасполе.

Наблюдатели пожаловались недавно местным властям на то, что с их патрульных машин якобы украли номера. И теперь они вынуждены какое-то время ездить на транспорте без соответствующих знаков отличия, заметил военкор.

Он сообщает, что таким способом ОБСЕ завели в Приднестровье как минимум шесть "левых", то есть не прописанных во всех положенных юридических регламентах, автомобилей, оснащенных оборудованием для сбора разведданных — камерами и GPS-трекерами.

"Кроме того, наблюдателей всё чаще стали ловить на отклонении от заявленных маршрутов, в подозрительной близости к блокпостам миротворцев РФ и ПМР. На фоне активизации НАТО у границ с Приднестровьем — несложно догадаться, чем именно занимаются наблюдатели в интересах альянса. На международных языках всего мира это называется шпионажем", — сделал вывод автор проекта.

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