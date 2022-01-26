Лавров: США начали вежливей разговаривать с РФ после усиления российской армии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад изменил тональность разговора с Россией после колоссального прорыва её военно-промышленного комплекса.

"Это не значит, что надо во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица — когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривать начинают", — цитирует главу МИД РИА Новости.

Выступая перед депутатами Госдумы, Лавров сказал, что Запад хочет спровоцировать Украину на захват Донбасса силовым методом. По его словам, цель Запада — сделать так, чтобы Киев "сорвался на силовую операцию на Донбассе".

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что Россия должна направить в Луганскую и Донецкую Народные Республики вооружение, чтобы повысить обороноспособность республик на фоне военной агрессии, к которой готовится Украина.

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