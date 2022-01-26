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Автор Владимир Васютченко

Российских сенаторов призвали свести к минимуму контакты из-за COVID-19

Политика

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов минимизировать контакты в связи с новой волной коронавирусной инфекции в стране.

Российских сенаторов призвали свести к минимуму контакты из-за COVID-19

"Убедительно прошу вас... беречь себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ходить в масках, до минимума свести какие-либо контакты, встречи", - цитирует спикера верхней палаты российского парламента РИА Новости.

Матвиенко призвала сенаторов отнестись серьёзно к её словам, отметив, что среди парламентариев уже есть заразившиеся COVID-19. Она сообщила, что в связи с ухудшением ситуации коронавирусом решено все мероприятия комитетов Совфеда проводить в онлайн-режиме. 

"Надо пережить, в хорошем смысле слова, эту волну коронавируса, которая идёт. Берегите себя, мы все должны быть в строю", - подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране выявили 74 692 заразившихся COVID-19. В больницы попали 12 226 заболевших. С начала пандемии в РФ зарегистрирован 11 315 801 случай заражения коронавирусом. Более 10 млн заболевших выздоровели, 328 105 скончались.

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