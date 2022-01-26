Лавров озвучил главную цель Запада на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается спровоцировать Украину на захват Донбасса силовым методом.

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

Лавров отметил, что цель Запада — сделать так, чтобы Киев "сорвался на силовую операцию на Донбассе".

По словам министра, США нагнетают истерику вокруг Украины, когда эвакуируют дипломатов из Киева. При этом Вашингтон активно накачивает украинскую армия оружием.

Ранее Лавров сообщил на выступлении в Госдуме, что Россия примет конкретные меры, если Запад не отреагирует на предложение РФ по гарантиям безопасности. Он напомнил, что США и НАТО пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе.

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