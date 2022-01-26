В Госдуме объяснили позицию Германии по антироссийским санкциям

Германия выступила за нормализацию отношений с Россией на фоне угроз новыми санкциями. По словам депутата комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва, ФРГ выгодно стабильное сотрудничество.

Как подчеркнул депутат, в скором времени возможен "раскол" не только между дружественными и недружественными странами с Россией, но и в блоке НАТО.

"В Германии традиционно существуют силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, причём не только в энергетической сфере", — пояснил Гутенёв в беседе с RT. — "Ведь мы являемся большим, глобальным и платёжеспособным рынком. Поэтому уверен в том, что по мере осознания издержек и проблем, которые приносят ухудшения отношения с Россией мы будем слышать более громкие голоса и более весомые аргументы".

По этой причине, видя примеры таких стран, как Германия, по мнению парламентария, и другие государства постараются сохранить для себя российский рынок.

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