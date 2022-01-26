Кадыров заявил, что не видит себя главой РФ: "Моё место в Чеченской Республике"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не планирует работать на федеральных должностях, в том числе он не намерен занимать пост президента РФ.

Политик не собирается покидать Чеченскую Республику, чтобы получить работу в Москве. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и так далее. Моё место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!" — написал Кадыров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что руководитель Чечни, как и все граждане РФ, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

"Это право закреплено в Конституции страны", — отметил официальный представитель Кремля на встрече с журналистами.

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