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Автор Ольга Лебедева

Политолог Марков пояснил,почему США и Россия никак не могут договориться

Политика

Переговоры России и США по взаимным гарантиям безопасности в очередной раз "поставлены на паузу". Американская сторона хоть и пообещала подготовить документ со своими предложениями "через неделю", "уступать России в вопросах, связанных с гарантиями безопасности" не намерены.

Политолог Марков пояснил,почему США и Россия никак не могут договориться

Об этом 25 января сообщил Нед Прайс, официальный представитель Госдепа.

Сергей Марков, российский политолог, считает, что всё дело в том, что у двух стран "принципиально разные подходы к проблеме". В комментарии для "Свободной прессы" он пояснил:

"Вашингтон интерпретирует переговоры в пользу себе, пытаясь переформатировать наши требования так, чтобы это было выгодно им и невыгодно Москве. Россия же не хочет идти по такому пути. Поэтому процесс блокируется".

В качестве примера такого "тупика" политолог приводит "компромисс", предложенный Штатами:

  • они не будут размещать под Харьковом ракеты средней дальности с ядерным оружием, но взамен требуют убрать такие же из Калининграда, потому что они, якобы, могут создавать угрозы для Европы.

По итогу: в обмен на то, что США чего-то не сделают, Россия должна убрать уже стоящие на боевом дежурстве ракеты, ухудшив тем самым свою оборону.

И это, подчёркивает Марков, далеко не единственный момент, из-за которого буксуют переговоры по безопасности.

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