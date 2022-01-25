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Автор Игорь Рябов

Эксперт Ермаков оценил угрозы стран НАТО ввести санкции против РФ из-за Украины

Политика

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал Pravda.Ru намерение стран НАТО ввести против России "беспрецедентный пакет санкций" в случае эскалации ситуации на Украине.

Эксперт Ермаков оценил угрозы стран НАТО ввести санкции против РФ из-за Украины

"НАТО не такая сильная организация, как они демонстрируют. Поэтому отсюда постоянные обещания сделать что-то, учитывая, что не будет самих прецедентов для того, чтобы вводить подобные санкции. НАТО — это военно-политический блок, и, соответственно, страны могут согласовать некую повестку. Но всё-таки решения в экономической сфере принимаются либо на уровне ЕС, либо на уровне правительства отдельных стран, то есть здесь НАТО выходит за рамки своей компетенции", — сказал Ермаков.

Эксперт считает, что угрозы ввести санкции против России — часть политики НАТО по сдерживанию РФ. В новой стратегической концепции альянса, которая будет принята уже в этом году, будет прописано, что сейчас одна из основных задач НАТО — поддержание европейской безопасности через сдерживание России, отметил собеседник издания.

"Фактически это давление США, которые пытаются вот этому военно-политическому альянсу приписать уже некие черты и свойства геоэкономической организации, которая будет осуществлять ещё давление и в этой сфере. Вот поэтому и все эти разговоры о том, что они будут сильны, как никогда, дадут какой-то небывалый ответ со своей мощной силой, это всё-таки акты информационно-пропагандистской кампании", — подчеркнул Ермаков.

Ранее лидеры стран НАТО пригрозили ввести против России новый пакет санкций в случае эскалации ситуации на Украине, пишет газета The Indipendent, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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