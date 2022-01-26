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Автор Николай Ткаченко

Политолог Михайленко оценил заявление главы Хорватии об отзыве военных из НАТО

Политика

Единой позиции в отношении наиболее сложных вопросов, которые встречаются на пути НАТО, у блока нет. Там есть очень серьезные противоречия по мировой повестке дня. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России, доктор политических наук, профессор Александр Михайленко, комментируя Pravda. Ru заявление президента Хорватии Зорана Милановича о намерении отозвать своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае военного конфликта России и Украины.

Политолог Михайленко оценил заявление главы Хорватии об отзыве военных из НАТО

Эксперт считает, что если возникнут какие-то противоречивые вопросы, то и другие, гораздо более крупные страны, а не только Хорватия, будут выражать несогласие с позицией, может быть, даже большинства стран членов блока. Специалист также заметил, что по вопросу поставок оружия на Украину, например, отказывается даже Германия.

"И вот это надувание щек и, соответственно, надувание военных бюджетов за счёт того, что агрессия возможна, где-то там еще что-то, будь там Украина или где-то ещё, это показное. А, по сути, просто этой организации нужно было разойтись, то есть распуститься. А для того, чтобы распуститься, надо политическое решение, во-первых", — заявил эксперт.

Он также напомнил о том, что организация закладывает "огромные" средства на соответствующие цели.

"Во-вторых, это же огромные средства туда закладываются. И просто отказаться от них — это то, что называется, военная верхушка вряд ли когда захочет этого. Поэтому, я думаю, что так примерно будет. Это неудивительно. Я думаю, что может не только Хорватия, могут и другие страны присоединиться к такой позиции", — добавил Михайленко.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину "всех до последнего хорватского военного".

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