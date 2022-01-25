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Автор Николай Ткаченко

Мария Захаровой ответила Псаки на слова о «российской пропаганде»

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки снова отличилась. На этот раз она назвала "российской пропагандой" заявления о том, что вывод Байденом войск из Афганистана оказался полной катастрофой.

Мария Захаровой ответила Псаки на слова о «российской пропаганде»

В связи с этим пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обратилась к Псаки в своем Telegram-канале и посоветовала в таком случае записать в "российскую пропаганду" генерала Марка Милли, оценившего уход американских войск из Афганистана как "стратегический провал", а также десятки тысяч американских экспертов, охарактеризовавших события августа 2021 года как колоссальный провал Вашингтона.

Под этим постом подписчики оставили сотни комментариев, в которых высказали свое мнение по поводу интеллектуальных способностей Джен.

"В таком случае, у неё есть все основания считать оценку её умственных способностей тоже российской пропагандой…", — заметила Evro E. R.

"Весь мир — агенты Кремля, и только Псаки — дочь Петросяна", — добавила Kind Kat.

"Псаки — это пародия на весь МИД Вашингтона, да и их политику", — написал Сергей Сидельников.

"Интересно, чьей пропагандой назвала Псаки, если бы ей представилась возможность хвататься за колеса американского самолета", — поинтересовался Борис.

"Зря стараетесь, Мария. Она всё равно не сможет осилить эту информацию", — высказалась Vik.

"Ее походу надо в ремонт сдать на диагностику. Там какая-то деталь коротнула. Я вот в своей машине поменяла пару деталей, так она нормально стала работать, а то тоже мне устроила подтутукивание", — заключила Primerjiur.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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