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Автор Николай Ткаченко

Шейнин озвучил свою версию вывоза иностранных дипломатов с Украины

Политика

Эвакуация с Украины семей дипломатов ряда западных стран может быть интересным сигналом украинской власти о том, что, действительно, может произойти всё. Такое мнение высказал журналист, ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин.

Шейнин озвучил свою версию вывоза иностранных дипломатов с Украины

В студии программы эксперты обсуждали нарастание напряженности на Украине. Политолог Дмитрий Абзалов отметил, что сейчас, на фоне угрозы войны, очень серьёзное давление оказывается на экономику страны. И, чтобы решить все экономические проблемы, "отдельные товарищи" могут сдуру сыграть в 2008 год. А это очень опасно, так как если провокация сработает, то никто не будет разбираться, кто первый начал, заявил аналитик.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин высказал мнение, что Украину пугает Запад, так как ему нужно, чтобы она была вменяема. И Западу наплевать на то, какие шансы у Зеленского победить на следующих выборах, поэтому из-за Зеленского и его рейтингов никто войну начинать не будет.

Свою версию происходящего предложил и ведущий программы. Он считает, что вывоз англосаксами дипломатов может быть сигналом той части украинской власти, которая хочет куда-то "полезть". Если вы не остановите своих буйно помешанных, то ситуация, в которой может оказаться, когда в Киеве начнет что-то такое происходить, возможна, заметил ведущий.

"Вот, пожалуйста, с Донбасса приходят новости о том, что все последние дни туда подтаскивают системы залпового огня. Насколько я знаю, у азовов, айдаров и прочей так сказать "шелупони" этого нет. Это должен кто-то делать…вооружение туда подтаскивать", — заключил Шейнин.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы киев госдума донбасс украина первый канал константин затулин
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