Проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен в феврале

Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что в феврале Совет Госдумы рассмотрит законопроект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР.

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", — сказал Коломейцев в беседе с РИА Новости.

В середине января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик. В документе указано, что парламентарии "считают обоснованным и морально оправданным признание" республик Донбасса. Такой шаг "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз", отметили авторы нормативного акта.

Ранее ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР ничего не изменит, но приведёт к новым антироссийским санкциям.

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